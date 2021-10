Pourquoi Scott Disick se sent «trahi» par Khloe Kardashian après les fiançailles de Kourtney

Scott Disick se sent «trahi» par Khloe Kardashian – elle savait que les fiançailles de Kourtney avec Travis Barker arrivaient et l’a gardé dans l’ignorance !

La relation étroite de Scott Disick avec Khloe Kardashian n’est plus la même maintenant que Kourtney Kardashian est fiancée à Travis Barker, 45 ans.

Le 17 octobre, Khloe, 37 ans, a sauté sur l’Instagram de son futur beau-frère pour envoyer ses vœux chaleureux, en commentant une série de cœurs rouges.

Maintenant, HollywoodLife a appris que Scott, 38 ans, se sent complètement «trahi» par Khloe, car elle savait que les fiançailles venaient et ne le lui a pas dit.

«Khloe et Kris [ Jenner ] savaient que Travis allait demander à Kourtney de l’épouser et ils auraient pu le préparer à la nouvelle», nous a dit une source.

«Au lieu. ils ont prétendu qu’ils ne savaient rien et l’ont gardé dans l’ignorance. Il ne sait pas s’il pourra jamais leur pardonner cela. Scott a été là pour Khloe à travers tous ses moments les plus sombres et il la défendait toujours chaque fois que quelqu’un venait la chercher. Elle lui a toujours fait croire qu’elle était sa sœur et qu’elle ne ferait rien pour lui.

Khloe a ajouté de l’huile sur le feu en commentant sur l’Instagram de Kourtney : «Je suis tellement heureuse pour toi ma belle et douce soeur ! Tu mérites chaque baiser. Chaque once d’amour. Chaque pensée heureuse. Vous méritez chaque seconde de cela ! Je t’aime et je t’aime ! Je vous aime.» Mais ce n’est pas seulement Khloe par qui Lord Disick se sent poignardé dans le dos !

Le 11 octobre – juste une semaine avant les fiançailles – la sœur de Kourtney, Kim Kardashian, est apparue sur SNL et s’est moquée du PDA trop affectueux de Kourtney et Travis dans un sketch hilarant. Après la performance de Kim, Khloe et Kim ont emmené Scott à l’ after-party de SNL.

«Khloe et Kim se sont assurésque Scott était au courant de la torréfaction SNL et il était tout à fait à ce sujet», a déclaré notre source. «Et juste avant cela, Khloe est venu le soutenir lors du lancement de sa ligne de vêtements.»

Dans la saison 20 de KUWTK, presque tous les membres de la célèbre famille ont déclaré au cours de divers épisodes qu’ils espéraient finalement que Kourtney et Scott finiraient ensemble !

Même la maman Kris Jenner, 65 ans, qui a sauté dans le train de Kravis après les fiançailles de sa fille au fusil de chasse, a chanté un air différent au cours de la dernière saison.

Dans un épisode d’avril, Kris a dit à Kourtney : «Il n’y a rien que j’aimerais plus que te voir vivre ta vie et vieillir avec quelqu’un, être heureux, content et paisible. Et ce serait toujours aussi fabuleux si c’était le père de vos enfants.

«Khloe et ses sœurs ont amené Scott à croire que toute cette histoire de Travis était une phase et qu’elles le soutenaient. Mais lorsque les fiançailles ont eu lieu, Khloe a sauté de la merde et a aimé chaque publication que Kourtney et Travis ont publiée sur Instagram», a révélé la source.

«Scott s’attendait à cela de Kim, mais Khloe et Kris l’ont toujours soutenu et ont toujours insisté sur le fait qu’ils ne voulaient rien de plus que lui et Kourtney se débrouillent et soient ensemble.»