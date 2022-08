«Pourquoi Ronaldo doit-il attendre deux semaines avant de dire la vérité ?»

L’entraîneur de Manchester United aurait informé le conseil d’administration que le moment est venu pour Cristiano Ronaldo de quitter le club. Mais le conseil d’administration refuse de résilier le contrat du Portugais.

Le feuilleton entre Cristiano Ronaldo et Manchester United serait en train de tendre vers sa fin. Plusieurs fois Ten Hag a déclaré que le portugais n’est pas à vendre. En plus, il a été un élément clé dans son maintien avouant qu’il compte sur le quintuple Ballon d’Or pour réussir sa saison. Mais suite aux attitudes du joueur, le technicien néerlandais semble avoir changé de position.

Selon The Sun, Ten Hag serait désormais prêt à accepter le départ du buteur portugais, après tous les épisodes depuis la pré-saison. L’entraîneur néerlandais considère même que cette situation affecte également le reste du groupe. Le problème, c’est que la direction du club ne veut pas résilier le contrat et Ronaldo n’aura pas de clubs prêts à payer sa passe, en plus de son salaire.