Pourquoi Ousmane Dembélé est-il un joueur aussi talentueux et spécial selon Tuchel ?

Avant d’être signé par le FC Barcelone, Ousmane Dembélé a passé une saison au Borussia Dortmund. Et là, en Allemagne, il était dirigé par Thomas Tuchel, qui a récemment guidé Chelsea vers le titre de l’UEFA Champions League.

Depuis cette étape au BVB, l’entraîneur allemand a pu gérer des personnalités internationales très importantes au PSG et à Chelsea. Cependant, interrogé sur les talents les plus importants qu’il a formés, il est resté avec Neymar Júnior et El Mosquito.

Pourquoi Dembouz est-il si bon et spécial ?

Fondamentalement parce qu’il peut faire presque n’importe quoi. On le sait, au Barça ça ne s’est pas beaucoup fait remarquer. Mais il ne faut pas oublier de mentionner les problèmes physiques. Les blessures ne lui ont jamais permis de concourir régulièrement.

Sa manipulation des profils avait rendu Tuchel fou

«Le footballeur le plus talentueux que j’ai jamais entraîné ? Un des premiers noms qui me vient à l’esprit est Ousmane Dembélé lorsqu’il était au Borussia Dortmund. C’était un talent très naturel, vraiment très, très remarquable (…) Ousmane Dembélé a été l’un des talents naturels les plus fous et les plus incroyables, parce qu’il tirait des coups francs avec le pied gauche, exécutait des corners avec le droit, tirait des penaltys, tirer avec gauche et droite, dribbler, passer et courir. Faire cela à 18 ans au plus haut niveau est impressionnant car, évidemment, votre développement n’est clairement pas terminé», a déclaré M. Tuchel, dans le dynamique Autocomplete Challenge qui a été partagé sur la chaîne officielle Sky Sports Football (2021).

D’ailleurs, ces derniers jours, après qu’il a été confirmé que le FC Barcelone voulait vendre Ousmane Dembélé avant le 31 janvier, le champion du monde s’est lié à Chelsea.

Il a été question d’un transfert avec option d’achat. Il va falloir faire attention, hein. Peut-être que Tuchel coïncidera à nouveau avec l’équipe de jeunes de Rennes.