Pourquoi la Premier League est-elle la meilleure au monde ? Raphael Varane répond

Le mannequin n’est pas resté silencieux et a réagi, à travers une publication de remerciements, aux récentes attaques de sa soeur dans ‘Deluxe’.

Au cours de la semaine dernière, Georgina Rodríguez a vécu quelques jours de vrais rêves après avoir passé des vacances à Dubaï avec Cristiano Ronaldo et leurs enfants, vu comment son propre documentaire est sorti sur Netflix et célébré son 28e anniversaire avec style.

Cependant, au cours des dernières heures, il semble que la controverse ait tenté de le ternir ces jours-ci, et il l’a fait par l’intermédiaire de sa sœur Patricia, qui l’a accusée durement ce samedi dans ‘Deluxe’.

Après avoir dit que «je n’ai pas vu ma sœur depuis plus de 10 ans. Je ressens de la pitié et de la tristesse. Georgina est très solidaire des enfants dans le besoin, mais pas avec ses neveux», le modèle naturel de Jaca n’a pas hésité à répondre avec force ces dernières heures à travers une publication claire dans laquelle elle remercie tous ceux qui composent son environnement pour leur épanouissement durant ces ans : sa sœur Ivana, Cristiano… mais pas Patricia.

La publication émotionnelle de Georgina, avec «pullita» incluse

«Merci à ma mère et ma sœur Ivana de m’avoir accompagnée sur le chemin de la vie, car nous avons toujours été une petite famille de 3, mais cela nous a rendu inconditionnels et inséparables. Merci maman pour les valeurs que tu nous as inculquées et dont je ne peux plus me passer aujourd’hui. Amour et respect», a-t-elle souligné à propos de sa famille dans un post émouvant qu’il accompagne d’une partie de son documentaire sur Netflix.

Avec cette réponse subtile, et soulignant qu’ils étaient une famille de 3, il a dédié une «pullita» à sa sœur Patricia avec laquelle il répond à ses déclarations récentes et controversées.

La vérité est que la relation de Georgina Rodríguez avec sa sœur Patricia n’a pas été entièrement bonne, et c’est évident. Patricia elle-même s’est chargée d’expliquer sa relation dans ‘Deluxe’ :

«Mon père était avec ma mère et avec la mère de Georgina en même temps. La mère de Georgina m’a mis dans un internat», a-t-elle accusé, reconnaissant que sa mère est décédée quand il avait 11 ans et est partie vivre avec la famille de Georgina. Le père de Georgina, Jorge Eduardo, est décédé en 2019.