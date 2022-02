Pourquoi Kanye West et Julia Fox ont-ils officiellement rompu ?

La relation entre le rappeur et l’actrice a pris fin après un peu plus d’un mois de fréquentation.

L’histoire d’amour éphémère entre Kanye West et Julia Fox a pris fin après les publications controversées faites par le rappeur sur son compte Instagram officiel.

Selon un représentant de l’actrice, sa relation avec l’interprète de ‘Praise God’ a pris fin après un peu plus d’un mois ensemble.

À travers une déclaration partagée ce lundi 14 février 2022, il a été annoncé que le protagoniste de ‘Diamonds in the rough’ et Ye sont toujours de bons amis et aussi des collaborateurs.

C’était la romance éphémère entre Kanye West et Julia Fox

Les rumeurs ont commencé le soir de Noël et quelques jours plus tard, ils ont été photographiés à New York et le 6 janvier 2022, Julia Fox s’est exprimée pour la première fois sur sa romance avec Kanye West.

Il y a quelques semaines, le couple a fait ses débuts publics lors de quelques événements à la Fashion Week de Paris 2022 et a même célébré l’anniversaire de l’ actrice ensemble.

Pourquoi Kanye West et Julia Fox ont-ils rompu ?

Bien qu’aucun détail sur la séparation du couple n’ait été partagé jusqu’à présent, des spéculations ont commencé à savoir si cette décision est liée au récent message de Kanye où il exprime son désir de réunir sa famille, y compris son ex-femme, Kim Kardashian.