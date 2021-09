Pourquoi Jennifer Lopez et Ben Affleck ne se suivent-ils pas sur les réseaux sociaux ?

Le couple préféré du moment, Bennifer comme ses fans l’appellent affectueusement, continue de donner de quoi parler depuis leur réconciliation.

Jennifer Lopez et Ben Affleck ne cachent plus leur amour et plus que jamais ils partagent avec tout le monde l’admiration et le respect qu’ils éprouvent l’un pour l’autre.

Cependant, il semblerait que l’idylle n’atteindra pas les réseaux sociaux puisque l’acteur et le chanteur ne se suivent pas sur Instagram et Twitter. Parce que? Ici, nous vous disons les détails.

Jennifer Lopez a annoncé son retour avec Ben Affleck lors de leur 52e anniversaire. La chanteuse a profité de son voyage en Europe pour partager une photo romantique avec l’acteur sur laquelle ils ont l’air très amoureux.

Cependant, J.Lo n’a jamais tagué Ben dans l’image, même s’il a un compte Instagram. Une recherche des profils des deux célébrités renvoie «utilisateur non trouvé», donc Bennifer n’a pas poussé leur relation à ce niveau. La raison pourrait être dans les premiers jours du couple.

L’amour de Bennifer a émergé il y a plus de 15 ans, à une époque où Instagram, Twitter et tous ces réseaux sociaux que nous avons maintenant n’existaient pas.

Bien que Jennifer Lopez et Ben Affleck aient repris leur amour à l’ère numérique, peut-être que la clé du succès pour que leur romance fonctionne maintenant est qu’ils ne se suivent pas sur les réseaux sociaux, gardez-le privé, comme avant, avec très peu de photographies et d’instants partagé, comme indiqué par les médias internationaux.

Actuellement, Ben Affleck suit 94 personnes sur Instagram, mais aucune d’entre elles n’est Jennifer Lopez; tandis que la «Diva du Bronx» suit 1315 comptes, mais de la même manière, elle souligne que Ben Affleck n’apparaît pas parmi eux.

On le sait, le retour de Bennifer a été discret dès le début, aucun d’eux n’a pris contact via les réseaux sociaux, même Ben a recherché le chanteur par mail.

Il semble que Jennifer Lopez et Ben Affleck aient décidé de prendre leur relation «réelle» sans avoir besoin de suivre numériquement lorsque la romance est meilleure que jamais.

Il y a quelques jours, l’acteur de «Batman» a révélé à quel point il est amoureux de J.Lo et a avoué qu’il admire sa petite-amie pour le talent et le modèle qu’elle représente pour de nombreuses femmes.