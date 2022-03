Pour oublier les peines : Sergio Ramos et un anniversaire parisien singulier (photos)

Milan et Sasha, les héritiers du couple, fréquentent l’une des institutions les plus prestigieuses d’Espagne. Le couple formé entre Gerard Piqué et Shakira est l’un des plus populaires dans le milieu du football et le fruit de l’amour viendrait les deux héritiers du célèbre, Milan et Sasha.

À d’innombrables reprises, Gérard et le chanteur colombien ont clairement indiqué que l’éducation de leurs enfants est essentielle pour la famille et, récemment, on a appris l’énorme somme qu’ils investissent dans l’école de leur progéniture.

Ainsi, Piqué et l’artiste ont choisi l’une des institutions académiques les plus remarquables d’Espagne. L’American School Barcelona n’est pas seulement reconnue pour les multiples disciplines qu’elle propose, mais aussi pour ses frais de scolarité élevés.

Comme on pouvait le lire sur le site officiel du centre éducatif, les frais mensuels pour les enfants de Shakira et Piqué vont de 21 000 euros, un montant qui, bien sûr, n’est pas à la portée de tout le monde.

En plus de la possibilité d’apprendre plusieurs langues et de vivre dans des salles de classe avec les meilleurs professeurs du pays, les enfants ont déjà choisi leurs activités parascolaires préférées au sein de l’école. Alors que l’un s’intéresse à la musique comme sa nouvelle mère, l’autre est étonnamment enclin aux arts martiaux.

Que veut Shakira pour la vie de ses enfants ?

Dans d’innombrables interviews, Shakira et Gerard Piqué se sont chargés de déclarer qu’ils veulent une vie aussi normale que possible pour leurs enfants, malgré la renommée internationale des deux.

«Je ne peux pas nier qu’ils ne peuvent pas échapper à la réalité que je suis une personne publique, tout comme leur père. Mais nous essayons d’offrir le plus de normalité possible et de vivre vraiment comme des gens très simples», a déclaré la chanteuse il y a des années, qui met tout en œuvre pour que ses héritiers aient une éducation agréable et loin des projecteurs médiatiques.