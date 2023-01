Pour Lionel Messi ? Cristiano Ronaldo et le message énigmatique

Après que leurs équipes ne se soient pas rencontrées au Qatar 2022, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi se sont rencontrés lors d’un match amical que le Paris Saint-Germain a disputé avec Riyadh Season en Arabie Saoudite. Le match qui s’est terminé en faveur de l’équipe de France.

On a beaucoup parlé d’une éventuelle rivalité entre le numéro sept de l’équipe nationale portugaise et le capitaine de l’équipe nationale argentine pour savoir qui est le meilleur de l’histoire dans leur travail.

La vérité est que loin de là, ces dernières années, ils ont été vus plus amicaux, pour l’instant l’un des fils de CR7 est fan de Lío Messi.

Après le match amical en faveur de l’équipe de Rosario, Argentine. Cristiano Ronaldo a publié plusieurs images sur son compte Instagram officiel et dans l’une d’elles il apparaît avec Lionel Messi. Apparemment, il aurait même dédié un chaleureux message à l’Argentin.

«Très heureux d’être de retour sur le terrain et d’être sur la liste des buteurs ! Et c’est aussi bon de revoir de vieux amis !» était le message qu’El Bicho a décidé d’utiliser pour accompagner la publication qu’en ce moment il a déjà compte plus de 22 millions et demi de «j’aime» et 200 500 commentaires.

D’autre part, Lionel Messi a également décidé de partager quelque chose avec Cristiano Ronaldo. Mais dans ce cas, ce n’était pas sur son fil Instagram, mais à travers les histoires de ce réseau social. A travers ce format de publication, il a partagé une vidéo du câlin qui a uni Leo à CR7 pendant quelques secondes.

La réaction des followers de Cristiano Ronaldo

Il ne fait aucun doute que lorsque Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo téléchargent quelque chose sur leurs réseaux, des milliers de followers réagissent avec des likes et des commentaires. Et ce que CR7 a partagé n’allait pas être l’exception.

Plusieurs fans de Bicho se sont fait l’écho de la publication ainsi que d’anciens coéquipiers des deux dans les équipes espagnoles ou simplement des amis que les Coupes du monde ont laissés à la fois Lionel et Cristiano.

La vérité est que celle qui a le plus attiré l’attention est celle d’Andrew Henderson, le champion du monde de football freestyle qui a commenté «Les chèvres, jouent ensemble»