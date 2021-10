Pour la première fois en 13 ans, Cristiano Ronaldo reçoit une bonne nouvelle

Cristiano Ronaldo a été nommé joueur de Premier League du mois de septembre pour ses performances impressionnantes depuis son retour à Manchester United.

L’attaquant de Manchester United Cristiano Ronaldo a battu la concurrence de sept autres joueurs, dont Mohamed Salah de Liverpool et Antonio Rudiger de Chelsea, pour remporter le joueur du mois d’EA Sports Premier League pour son incroyable retour de but à Manchester United.

Ronaldo a rejoint Manchester United fin août et a fait ses débuts contre Newcastle United à Old Trafford et a marqué deux buts dans le 4-1 contre le club de Tyneside. Il a marqué son troisième but lors de la victoire 2-1 contre West Ham United pour conclure son mois de septembre.

La dernière fois que Cristiano Ronaldo a remporté le prix, c’était en mars 2008, soit 13 ans et six mois plus tard, il a de nouveau remporté le prix.

Il a maintenant remporté le prix à cinq reprises, dont quatre fois lors de ses premières années à Manchester United en novembre 2006, décembre 2006, janvier 2008, mars 2008.

Le prix du manager du mois a été décerné au manager d’Arsenal, Mikel Arteta, après avoir mené les Gunners à trois victoires lors de leurs trois matchs en septembre, gardant deux feuilles blanches et enregistrant une grosse victoire sur les rivaux du nord de Londres Tottenham Hotspur.