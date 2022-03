«Pour éliminer le PSG, le Real Madrid doit…», Edu Aguirre

Ce mardi, la FIFpro a lâché une mauvaise nouvelle qui fait tristement le tour des réseaux sociaux. Il s’agit de la mort de deux joueurs Ukrainiens qui ont été tués par l’armée russe.

Les deux joueurs sont Vitalii Sapylo (21 ans) et Dmytro Martynenko (25 ans). Selon certaines informations, le premier a été tué au combat près de Kiev, tandis que le second joueur a été tué avec sa mère dans leur maison par un missile.

Our thoughts are with the families, friends, and teammates of young Ukrainian footballers Vitalii Sapylo (21) and Dmytro Martynenko (25), football’s first reported losses in this war.

May they both rest in peace. pic.twitter.com/f6l9oHHRMr

