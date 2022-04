Pour cette raison inhabituelle, Luka Modric est considéré comme le père de Rodrygo

Luka Modric est l’un des joueurs les plus expérimentés et les plus talentueux du Real Madrid, il n’est donc pas déraisonnable que, sans être le capitaine de l’équipe, il exerce une influence très positive sur ses jeunes coéquipiers, qui le considèrent comme un exemple à suivre.

En fait, Modric a généré un lien presque paternel avec le joueur brésilien Rodrygo Goes, qui, à 21 ans, est l’un des grands paris du Real Madrid pour l’avenir, car une grande partie de l’équipe est très ancienne, le renouvellement est devenu une priorité pour le directif

La chose la plus curieuse à propos de l’affaire est que, au-delà de le considérer comme un exemple à suivre, l’ancien joueur de Santos appelle le milieu de terrain croate papa et c’est quelque chose qui a attiré l’attention de tous les fans de l’équipe, qui ont été vraiment surpris par l’explication de les deux joueurs.

Il s’avère que Rodrygo appelle Luka Modric son père car il a le même âge que son père biologique, 36 ans. Le milieu de terrain expérimenté aborde le sujet avec beaucoup d’humour, cela ne l’empêche toutefois pas de se faire remarquer ou de partager quelques conseils avec son coéquipier de temps en temps.

Combien de temps Luka Modric jouera-t-il ?

Bien que beaucoup considèrent Luka comme trop vieux pour continuer à jouer dans le football d’élite, le joueur est plus que disposé à rester au meilleur niveau jusqu’à ses 40 ans, ce qui est un grand soulagement pour les fans du Real Madrid. conseil d’administration pour lui proposer une prolongation de contrat.

Luka Modric s’exerce avec une grande détermination et est très méticuleux avec le repos et la nutrition, en fait, depuis plusieurs années, le joueur a cessé de consommer du sucre et de la malbouffe.