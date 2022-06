Portugal : «On dirait que…», le message de Cristiano Ronaldo après son doublé face à la Suisse

Décidément très en jambes, Lionel Messi s’est offert le premier quintuplé de sa carrière avec l’équipe d’Argentine, lors d’un match amical contre l’Estonie (5-0).

Auteur d’un très grand match mercredi à Wembley, pour permettre à son pays de remporter la Finalissima contre l’Italie (3-0), Messi s’est fait plaisir contre la 110e équipe au classement Fifa.

Après un penalty (9e), Messi a doublé la mise d’une frappe puissante sous la barre (45e). Il a ensuite signé un triplé en seconde période (47e, 71e, 76e), avec notamment un superbe dribble pour éliminer d’un coup le gardien et le dernier défenseur sur le quatrième but.

Messi, qui n’avait pas marqué avec l’Argentine en 2022, porte son total à 85 buts sur la scène internationale. Il avait déjà réussi sept triplés avec le maillot de l’Albiceleste, mais il n’avait jamais inscrit cinq buts dans le même match en sélection. A bientôt 35 ans, Messi en a encore sous la semelle.

C’est un match qui tourne autour de la star du Paris Saint-Germain et il a montré pourquoi beaucoup pensent qu’il pourrait offrir à l’Argentine la Coupe du monde au Qatar.

Voici quelques réactions sur Twitter au triplé de Messi, son total international s’élevant désormais à 85 buts :

«Le football est une question d’opinions, mais si vous pensez que Ronaldo est meilleur que Messi, je ne prends pas la vôtre au sérieux.»

Football is all about opinions, but if you think Ronaldo is better than Messi then I ain’t taking yours seriously

— Johyan🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 (@JohyanCruyff) June 5, 2022