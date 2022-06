Portugal : l’émotion dingue de la mère de Cristiano Ronaldo (vidéo)

Tout comme dans la génération précédente, Ronaldinho était tellement aimé qu’il a même été ovationné par les fans rivaux. Actuellement, il y a un joueur qui, selon Paul Pogba, est dans la conversation sur les joueurs les plus aimés de tous les temps.

Depuis l’an dernier, le champion du monde français, qui a également remporté l’UEFA Nations League à l’international, a assuré qu’il est impossible de ne pas aimer le milieu de terrain de Chelsea car il est plein d’humilité, de gentillesse et de professionnalisme.

«(N’Golo Kanté) est le joueur le plus aimé de toute l’histoire du football. Vous ne pouvez pas le détester. Ce n’est pas possible. C’est excellent. Il est très humble, gentil et professionnel.

Il ne se plaindra jamais et il ne dira jamais rien de négatif. Il sera toujours prêt à travailler. Il a tout», a souligné Pogboom, dans des déclarations (2021) qui ont été recueillies et traduites par beIN SPORTS.

Et ce n’est pas seulement sa grandeur hors du terrain qui le rend spécial, mais Kanté fait aussi sa marque à l’intérieur du rectangle vert :

«Il est techniquement très bon, il a la capacité de passer le ballon et il est partout sur le terrain. Je dis souvent qu’il apparaît de nulle part. Vous ne le voyez pas et tout à coup il apparaît ailleurs. Que demander de plus que d’avoir un tel joueur à ses côtés ?».

Ronaldinho, Ronaldo Nazário Andrés Iniesta, Heung-Min Son, N’Golo… et la liste pourrait continuer. Il y a des figures du jeu qui, en raison de leur personnalité à la fois sur et hors du terrain, transcendent toute rivalité.

Celui de Kanté à l’heure actuelle, par exemple, est très spécial. Son charisme est si grand qu’il l’empêche d’avoir des ennemis.