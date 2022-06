Portugal : «Je répète que c’est le meilleur joueur du monde», Fernando Santos

Cristiano Ronaldo a porté à 117 son record du monde de buts avec l’équipe nationale portugaise de football ce dimanche, en inscrivant un doublé face à la Suisse (4-0), lors d’un match du 2e tour du groupe A2 de la Ligue des nations.

Trois jours après avoir été utilisé comme remplaçant à Séville, face à l’Espagne (1-1), Ronaldo a mis fin à une série de cinq matchs sans marquer pour les corners, avec deux buts en moins de cinq minutes, à la 35e et à la 39e.

«Victoire très importante dans notre parcours. Beaucoup de fierté et de confiance dans ce groupe, beaucoup de force pour donner aux Portugais ce que nous voulons tant : des victoires et des performances convaincantes. On dirait que la saison se termine, mais en fait… ça ne fait que commencer», a-t-il écrit sur Instagram.

Au classement du groupe, qui ne qualifie que le premier pour le dernier carré, le Portugal est monté à la première place, avec quatre points, tout comme la République tchèque, qui a fait match nul 2-2 contre l’Espagne, troisième, avec deux. Les Suisses sont à zéro.