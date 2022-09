Portugal a dévoilé son maillot pour la Coupe du Monde 2022 (photos)

Ce jeudi 15 septembre 2022 sur ces réseaux sociaux, la fédération portugaise de football a dévoilé le maillot officiel que portera l’équipe nationale à la Coupe du Monde 2022.

Le kit dévoilé comporte deux couleurs. Le rouge et le vert habituels positionnés dans le sens horizontal. La culotte quant à elle est de couleur verte complet. Quant au second maillot, il est de couleur blanche complet. Le tee-shirt est floqué de rouge et de vert sur l’avant. Les deux maillots ont été réalisés par Nike. La fédération a annoncé la nouvelle ce jeudi matin en écrivant : «inspirés des couleurs de la Brave Nation, nos kits officiels sont désormais disponibles».

🇵🇹 #VesteABandeira. Inspirado nas cores da Nação Valente, o equipamento oficial da nossa Seleção já está disponível 👕 @nikefootball

🛒: https://t.co/JkIEKLw6A9

🇵🇹 #WearTheFlag. Inspired by the colors of the Brave Nation, our official kits are now available 👕 #NikeFC pic.twitter.com/yhYsqpejjd

— Portugal (@selecaoportugal) September 15, 2022