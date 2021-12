Pontivy : un élève de 4 ans giflé par son instituteur

Julia Enright, 24 ans, a comparu devant le tribunal de Worcester, aux Etats-Unis, pour le meurtre de son camarade de classe Brandon Chicklis, 20 ans.

Les faits se sont déroulés le 23 juin 2018 près d’Ashburnham, dans le Massachusetts. L’accusée, fan de Marilyn Manson, a attiré son camarade de lycée dans une cabane située au milieu des bois en prétextant vouloir un rapport sexuel.

Avant leur rencontre, la jeune femme aurait demandé à Brandon de garder leur rendez-vous secret et qu’elle avait une surprise pour lui. La victime avait accepté de garder le silence.

Durant le rapport sexuel, Julia a sorti un couteau et a poignardé à une douzaine de reprise le jeune homme. Elle a ensuite enveloppé le corps de sa victime dans une bâche bleue et l’a abandonné au bord d’une autoroute du New Hampshire. Le cadavre sera découvert trois semaine plus tard.

Cinq jours après le meurtre, Julia a écrit dans son journal qu’il s’agissait d’une «sorte de cadeau» pour son petit ami. «Je l’ai fait rien que pour lui. C’était mon intention», a-t-elle confié, ajoutant qu’elle avait été «sexuellement excitée» par cet assassinat.

La jeune femme a été déclarée cette semaine coupable de meurtre. Le verdict sera connu en janvier 2022.