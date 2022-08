Pochettino après son départ : «Lionel Messi est le meilleur au monde mais Mbappé est…»

Dans une interview exclusive accordée à infobae, Pochettino en a profité pour clôt le débat sur le meilleur joueur du monde. Pour rappel, il a eu le privilège d’avoir dans son effectif au PSG, Messi, Mbappé et Neymar.

Et il pense que son compatriote reste toujours le meilleur footballeur au monde. Cependant, Pochettino voit Kylian Mbappé lui succéder incessamment.

«Pour moi, Leo Messi est le meilleur au monde. Il n’y a pas de doute. Après, il est clair que Mbappé est candidat pour pouvoir recevoir cette couronne. Il y a Neymar, qui pour moi est aussi l’un des meilleurs joueurs du monde.

Messi au PSG, oui, c’était un peu inattendu. Je pensais que c’était difficile pour moi d’aller à Barcelone et je pensais qu’il allait finir sa carrière à Barcelone. Et il y aura peu d’entraîneurs qui auront la possibilité de le diriger.

C’était donc une belle surprise et on peut dire maintenant qu’on a travaillé ensemble et que je l’ai vu de près. J’ai vu Maradona de près…», a-t-il affirmé.