Plus qu’un salaire normal : le montant exorbitant que paye Cristiano Ronaldo en impôts

Alors que dans le monde du divertissement et des commérages, les poursuites en diffamation sont généralement le pain quotidien, dans le sport, ces types de problèmes juridiques ne résonnent pas. Jusqu’à présent, depuis que Benzema a dénoncé un homme politique français du nom de Damien Rieu pour l’avoir traité de «terroriste».

Le capitaine du Real Madrid est sur toutes les lèvres depuis qu’il est devenu le sauveur de l’équipe lors de la demi-finale contre Manchester City, mais en France son nom commence à prendre certaines connotations politiques. Cela est dû à l’accusation qu’il a portée contre le militant, en raison des messages controversés qu’il a publiés sur Twitter en 2020.

À la suite de l’attentat tragique survenu dans la cathédrale de Nice en octobre de la même année, que le président français Emmanuel Macron a qualifié d’attaque de terroristes islamistes.

Le leader du parti Génération Identitaire aujourd’hui dissous a fait allusion à l’amitié que Benzema aurait avec Nourdine Mamoune, qui faisait l’objet d’une enquête pour le meurtre du professeur de lycée Samuel Paty. De plus, il faut souligner que le footballeur a grandi dans une famille islamique

«D’après ce que je vois dans la citation, la diffamation semble très difficile à qualifier», s’est défendu Rieu.

Le terrible procès en diffamation que Benzema mène contre Damien Rieu

Dans le deuxième tweet de l’homme politique, il a non seulement ajouté plus d’images de la star merengue, mais a également inclus un signe plus illustratif de la comparaison qu’il a faite de lui et des terroristes islamistes, car avec cela Rieu a assuré que l’image qui avait été prise alors qu’il pointait le ciel avec son index, c’était un message qu’il essayait de donner au monde.

«Il attise la haine», a déclaré l’avocat de Benzema, Sylvain Cormier, indiquant que tout s’inscrivait dans une stratégie visant à retourner la société contre les pratiquants de l’islam, où le footballeur a été plus que lésé par les actes discriminatoires de l’homme politique d’extrême droite. Pour l’instant, les messages n’ont pas été supprimés du réseau social.