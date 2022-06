Plus que Modric et Casemiro, la fortune que Vinicius recevra pour renouveler avec le Real Madrid

Le renouvellement de Vinicius Jr avec le Real Madrid Club de Fútbol est pratiquement un fait. Le Brésilien et le club espagnol sont sur le point de parvenir à un accord, et à la surprise de beaucoup, ce serait pour plus d’argent que prévu.

En compensation de tout ce qui a été accompli la saison dernière, la direction lui aurait préparé un contrat de millionnaire, dépassant les figures de stars telles que Modric ou Casemiro lui-même.

Bien que le chiffre exact de combien Vinicius gagnerait dans sa nouvelle relation avec le Real Madrid n’est pas encore connu, il est déjà supposé que ce chiffre pourrait atteindre 10 millions d’euros.

Le présent et l’avenir du footballeur sont vraiment prometteurs, et c’est pourquoi l’entité a en tête de lui proposer ledit contrat.

Bien que les rumeurs aient couru tout au long de ces mois et que les fans, qui adorent le 20, aient demandé la déclaration officielle, en décembre, le plan a été établi pour retarder le plus possible les pourparlers avec le Brésilien, choisissant d’attendre même au fin du cours de football pour mener à bien une meilleure négociation.

Le seul aspect qui reste à convenir est la prolongation du contrat du jeune Brésilien, mettant fin à l’actuel maintenant en 2024.

Le Real Madrid a proposé de le prolonger jusqu’en 2028, mais, comme indiqué il y a quelque temps, le carioca a préféré une durée un peu plus courte, spécifiquement jusqu’en 2026 ou 2027.

Enfin, ce ne sera pas la seule chose qui changera puisque l’entité blanche prévoit de mettre une clause résolutoire proche de 1 000 millions d’euros (rappelons qu’elle est actuellement de 350 millions).

Ce montant est mis par le Real Madrid à ses grandes stars, destiné à éloigner les clubs importants de leurs meilleures références.