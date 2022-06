Plus cher que Messi et Mbappé, la fortune qu’ils devront débourser pour Vinicius

Le Real Madrid doit compléter son effectif pour répéter l’excellente saison qu’il a réalisée, avec une UEFA Champions League en perspective.

Deux signatures ont déjà été fermées, en pensant à la saison à venir, comme nous le savons déjà. La boîte blanche a déjà accueilli Antonio Rüdiger et Aurélien Tchouaméni en quelques semaines seulement.

En plus de virer Isco, Marcelo et Gareth Bale comme prévu. Mais désormais, après le non de Kylian Mbappé, il n’y a plus autant de coups franc.

Concrètement, comme on le sait, il s’agit du renouvellement de Vinicius Junior, joueur clé de l’équipe Chamartín à 21 ans. L’un des héros de la saison, récupéré par Carlo Ancelotti.

Avec une saison qui l’a eu comme auteur de 22 buts et 16 passes décisives en 53 matchs, il a aussi été l’auteur du but qui a offert la Ligue des Champions au Real Madrid en finale à Paris.

Un attaquant qui, à 21 ans, vient de se hisser au sommet du football et qui s’apprête à renouveler l’effectif madrilène dans les prochains jours, compte tenu de la volonté de toutes les parties de continuer ensemble.

Bien que ce renouvellement ne sera conclu qu’en 2028 comme prévu, l’équipe merengue a décidé, on le sait déjà, de prolonger le contrat de ce joueur.

Cela n’a actuellement pas l’un des jetons les plus élevés du campus avec 3,5 millions d’euros de salaire par an.

La plus somptueuse est la clause résolutoire. Car celui qui veut rester avec Vini devra débourser 1 milliard d’euros, bien plus que ce que coûtent Messi et Mbappé.