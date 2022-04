Plus amoureux que jamais : Neymar a fait fondre sa petite amie d’un geste inattendu

Neymar a mis de côté les soirées festives et a entamé une relation formelle avec le mannequin Bruna Biancardi.

Neymar est l’un des joueurs de football les plus médiatisés au monde, car, en plus de proposer des présentations saisissantes à chaque fois qu’il saute sur le terrain, le Brésilien mène sa vie privée de manière très controversée. Le jeu, les fêtes et les mannequins sont trois de ses plus grandes passions.

Cependant, la star du PSG a opéré un changement très radical dans ses habitudes depuis la fin de l’année dernière lorsqu’il a entamé une relation formelle avec le mannequin brésilien Bruna Biancardi, qui semble avoir trouvé la formule pour éloigner le joueur des fêtes et autres extra- scandales sportifs.

Beaucoup considèrent que la relation entre Ney et le mannequin est un véritable exploit, car auparavant plusieurs de ses collègues étaient dans le même poste et le footballeur ne les a jamais montrés sur des photos ou des événements publics. Avec Bruna, le contraire se produit et les deux sont profondément amoureux.

En effet, Neymar a récemment laissé son grand amour sans voix après lui avoir organisé une tendre surprise d’anniversaire dont elle se souviendra probablement pour le reste de ses jours, puisque le cadeau qu’elle a reçu était bien plus précieux que n’importe quel objet matériel.

Neymar fera-t-il des projets futurs avec Bruna Biancardi ?

«Bru, jolie. Je te souhaite tout ce qu’il y a de mieux au monde. Que tu puisses réaliser tous tes rêves. C’est ta journée, mais ceux qui gagnent, c’est nous. Je suis trop contente de t’avoir dans ma vie, j’adore toi», a écrit le joueur sur son compte Instagram, où il a dédié un post à sa petite amie.

Non content d’organiser une fête avec style, Neymar a également pris contact avec les proches de Bruna au Brésil et leur a acheté des billets d’avion pour Paris, où il a organisé une réunion émouvante.