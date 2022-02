Pluie de millions dans la collection de bijoux de Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez

Le documentaire «I am Georgina» a permis à l’expert en joaillerie Steven Stone d’évaluer leur collection commune à plus de 6,5 millions d’euros.

Le couple formé par Cristiano Ronaldo et Georgina Rodríguez est devenu l’un des plus célèbres au monde, et maintenant encore plus grâce à la première de la série documentaire «Soy Georgina», où l’hispano-argentine montre ce qu’elle fait au quotidien. jour est comme et comment est-elle.

Une série qui s’est déjà glissée dans le monde à-10 sur Netflix et dans laquelle la vie de luxe du couple est montrée, ainsi que les nombreux bijoux que Georgina et Cristiano portent dans divers grands événements, ce qui a attiré l’attention de beaucoup, et cela a amené un expert en joaillerie comme Steven Stone à évaluer sa collection. Certaines données que ‘The Sun ‘ a recueillies.

L’expert a ajouté quelques-unes des pièces les plus précieuses de leurs collections respectives, ajoutant une bague de fiançailles d’environ 600 000 livres (716 000 euros en échange) ou une montre Franck Muller de 1,2 million de livres (1 433 000 euros). Une collecte commune qui atteint le chiffre astronomique de 5,5 millions de livres, ce qui représenterait plus de 6,5 millions d’euros.

Plus de 4 millions d’euros pour les bijoux de Georgina

La mannequin et influenceuse expose régulièrement certains de ses bijoux sur les réseaux sociaux, et le documentaire de Netflix a permis à Stone de faire une évaluation de ce que sa collection de bijoux pourrait coûter. Un chiffre qui, sans aucun doute, fait peur.

Dans «I am Georgina», un ensemble de bijoux en diamants est présenté, dont la valeur est d’environ 2,7 millions de livres (3,2 millions d’euros) entre un collier, des boucles d’oreilles et une bague ; et à cela il faut ajouter un bracelet d’environ 1,19 million d’euros, une bague en saphir de 895 000 euros, une bague de fiançailles de 716 000 euros, une bague en diamant marquise de sept carats de 238 000 euros, une autre bague en diamant de 10 carats pour 358 000 euros, une Montre Patek Philippe à 39 000 €, boucles d’oreilles en saphir à 219 000 €, une autre bague en saphir à près de 300 000 €, grandeDes boucles d’oreilles en diamants à 167 000 €, un bracelet ligne de diamants à près de 30 000 €, d’autres boucles d’oreilles qu’elle portait au Festival de Cannes (près de 30 000 €), quelques bagues à empiler à 45 000 €, et des boucles d’ oreilles fleurs et diamants à 107 000 euros.

Une importante collection pour laquelle Stone a conclu qu’elle pourrait valoir plus de 4 millions d’euros.

2 millions d’euros pour la collection de Cristiano

De son côté, l’attaquant de Manchester United possède également une belle collection de bijoux qui fascine la moitié du monde, comme sa montre Franck Muller à 1 433 000 euros, sa Rolex GMT Master Ice à 453 000 euros, sa bague en diamant jaune 10 carats de plus de 358 000 euros, sa Jacob & Co Limited Edition H24 à 119 000 euros, et son anneau de diamants à près de 60 000 euros.

Une collection dans laquelle de nombreux bijoux manquent encore mais qui, comme l’expert Stone a pu le collationner, a une valeur de deux millions d’euros.