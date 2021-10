Plainte pour viol contre Cristiano Ronaldo aux USA : un juge recommande de classer l’affaire

L’attaquant portugais de Manchester United a tenu à lui dédier un poste émouvant après avoir appris sa mort subite à 34 ans.

Lire aussi : Une star d’OnlyFans a refusé 50 000 euros à un footballeur français pour une offre sexuelle

Lire aussi : Cristiano Ronaldo : la drôle de révélation de sa mère sur Messi qui a fait rire tout le monde

Lire aussi : PSG : la mère de Kylian Mbappé lâche une énorme bombe sur son avenir et le Real !

Ces dernières jours sont très compliquées pour Cristiano Ronaldo et ses proches après, jeudi dernier, la mort subite de l’épouse de son ami José Semedo des suites d’une infection.

Lire aussi : «Après avoir couché ensemble (…) Cristiano Ronaldo m’a…», les confessions chocs de son ex !

Soraia, 34 ans, a été admise dans un hôpital de Lisbonne où elle s’est rendue après avoir souffert de complications d’une infection. L’attaquant de Manchester United a tenu à partager un message émouvant dédié à l’un de ses meilleurs amis dans les dernières heures.

Lire aussi : PSG : Mbappé a surpris le monde avec une phrase sur Lionel Messi

Les complications d’une infection, la cause de votre mort subite

«Il y a des moments où tout passe au second plan, y compris le football. La semaine dernière, de manière inattendue, un être humain fantastique est parti, notre chère Soraia, une merveilleuse mère et épouse de l’un des meilleurs amis qui m’a donné la vie. Rien ne peut effacer le douleur de mon frère José Semedo et de toute la famille, mais nous sommes ensemble, aujourd’hui comme toujours, face à ce moment difficile. Repose en paix, mon ami. Nous ne t’oublierons jamais», a déclaré le message de Cristiano sur leurs réseaux sociaux.

Lire aussi : Cette jeune mère de trois enfants atteinte d’un cancer du sein très agressif se bat et appelle à l’aide

Lire aussi : Il y a quelques années, ces jumelles ont enchanté le monde : voici à quoi elles ressemblent maintenant (photos)

Lire aussi : «J’ai baissé mon pantalon…» : l’amant supposé de Cristiano Ronaldo révèle des détails intimes

La nouvelle a choqué plusieurs de ses millions d’adeptes car la réalité de son état de santé était inconnue et de nombreux autres détails sur son hospitalisation n’ont pas été divulgués, bien que beaucoup aient compati à la douleur de la famille, notamment en raison du jeune âge avec lequel est mort.

José Semedo est le meilleur ami de Cristiano Ronaldo, et le plus rare des voir profitables avec l’attaquant et la famille des vacances au bord du yacht ou de certains voyages autour du monde.

Lire aussi : Le problème cardiaque qui aurait pu mettre fin à la carrière de Cristiano Ronaldo

Le capitaine du Vitória Setúbal à rencontrer Cristiano Ronaldo au Sporting de Portugal, il est rencontré depuis la carrière jusqu’au départ de l’attaquant pour l’Angleterre.

Semedo est un passé par là, un match pour des clubs comme Sheffield Wednesday ou Charlton Athletic, à l’heure où c’est une femme Soraia l’accompagnait également. Les deux étaient ensemble depuis plus de 15 ans, une période du cours où ils avaient déjà fondé une famille.

Lire aussi : «J’ai eu 12 enfants avec mon père» : cette mère a été violée par son père et emprisonnée