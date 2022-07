Piqué pose deux conditions à Shakira pour la garde des enfants

Depuis que le couple a annoncé sa séparation après 12 ans de relation, des informations ne cessent de tomber chaque jour. Le couple continue de négocier la garde des enfants et Piqué pose des conditions à Shakira.

Au début, Shakira a demandé la possibilité de les emmener vivre à Miami, car elle n’était à Barcelone que parce que Piqué joue pour le club espagnol. Cependant, il s’est heurté au refus du footballeur de laisser ses enfants quitter la ville dans laquelle ils ont grandi. Maintenant, il aurait pu changer d’avis pour ne pas continuer à augmenter la tension avec laquelle se trouvait sa partenaire. Selon l’émission La mesahot de Telemundo, Piqué serait prêt à signer les permis de Shakira, mais avec deux conditions non négociables.

La première serait de lui garantir cinq billets en première classe par an pour rendre visite à ses enfants. Le second à lui donner 400 000 de dollars pour rembourser une ancienne dette. Il n’est pas non plus exclu que dans un avenir pas trop lointain, Piqué, qui n’est plus un joueur prioritaire à Barcelone à 35 ans, finisse par signer à l’Inter Miami. Une option qui lui permettrait de rester proche de ses enfants.

Il est également assuré par certains médias que le footballeur aurait mis fin à sa relation avec la fille avec qui il a été vu à plusieurs reprises, ce qui aurait servi à la séparation pour avoir de meilleures conditions et les deux parties cèdent pour trouver le meilleur la solution.