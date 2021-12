Piqué et une critique sévère pour Barcelone qui remet en question la continuité de Xavi

La saison du FC Barcelone est définitivement une saison de terreur. Battu à deux reprises par le Bayern Münich, battu par Benfica également en UEFA Champions League.

Éliminé de la plus importante compétition de clubs au monde en phase de groupes, et transféré en Ligue Europa. Et aussi avec une marche erratique en Liga, il compte 18 points de retard sur le Real Madrid et 5 unités du dernier classé de la prochaine édition de LaLiga de Campeones. Les chiffres sont terrifiants.

Celui qui était sincère après le mauvais match nul face à Osasuna, c’était le capitaine blaugrana Gerard Piqué. Dans un moment très compliqué, le défenseur central a été très critique sur le moment de l’équipe «il faut obtenir des résultats, gagner, gagner et encore gagner. C’est urgent, vraiment. Nous sommes dans une situation critique. Je pense que petit à petit nous allons donner plus. L’équipe a concouru aujourd’hui. Nous allons nous améliorer dans le jeu et les résultats. C’est une question de temps, mais nous ne l’avons pas. Maintenant, chaque match est une finale», a-t-il déclaré.

Barcelone a raté deux points à Pampelune

Après le match nul en tant que visiteur, et étant remonté d’un but, le défenseur n’était pas satisfait du présent de l’équipe dirigée par Xavi Hernández «avec 1-2 nous aurions dû garder le ballon et nous ne l’avons pas eu. Nous avons souffert beaucoup. On n’a pas réussi à calmer le jeu en jouant dans le terrain opposé. Rien ne sort, le point est insuffisant», a obscurci le référent de l’équipe culé. Une équipe catalane qui ne lève pas la tête et a besoin de résultats comme de l’eau dans le désert.

Contre qui jouera son prochain match de championnat, Barcelone

Pour la 18e journée de Liga, le FC Barcelone sera au domicile d’Elche. Ce sera l’occasion pour ceux dirigés par Xavi Hernández de commencer à inverser la séquence de résultats défavorables dans laquelle l’équipe culé est plongée.

La rencontre se jouera le samedi 18 décembre à 19h30. Le match peut être vu par Movistar LaLiga (46) et Movistar LaLiga 1 (47), cadrans de la plateforme Movistar Plus