Piqué et Shakira montrent leur tension dans le match de baseball de leur fils

Les deux ont assisté à la réunion de Milan à Barcelone avec différentes entreprises, ils ne se sont à aucun moment regardés et ont gardé leurs distances.

Gerard Piqué et Shakira continuent de garder leurs distances alors qu’ils tentent de parvenir à un accord pour leur divorce. Cela ne semble pas être une tâche facile à court terme, et encore moins après l’interview que Barranquilla a récemment accordée au magazine Elle.

«Je suis resté silencieux et j’ai juste essayé de tout assimiler. C’est difficile d’en parler, surtout parce que je suis encore en train de vivre ça, parce que je suis sous les yeux du public, et parce que notre rupture n’est pas une rupture normale. Cela a donc été difficile, non seulement pour moi, mais aussi pour mes enfants. Incroyablement difficile», a assuré la chanteuse à propos d’un moment qu’elle a défini comme «sombre» et même comme «un cirque total».

Ces déclarations publiques n’auraient pas été bien accueillies dans l’environnement de Piqué, selon La Vanguardia, et cela aurait causé encore plus de complications dans le processus de divorce.

En fait, la tension qui existe actuellement entre les deux a pu être vue au cours du week-end lors du match de baseball joué par leur fils de neuf ans, Milan.

Les images publiées par des médias tels que TMZ ou The Sun confirment que les deux ont coïncidé lors du match disputé à Barcelone, mais à tout moment, ils ont choisi de rester complètement à l’écart dans ce qui était clairement une situation des plus inconfortables.

Le défenseur du FC Barcelone s’est rendu à l’enceinte sportive accompagné de sa mère et de son animal de compagnie, et a profité d’une des passions de son fils en s’appuyant sur un poteau et se cachant légèrement sous une casquette.

De son côté, Shakira est également allée avec sa mère et plusieurs amis, s’est assise dans les gradins et est même restée un moment seule sur l’un des bancs.

Selon TMZ, les deux ne se sont pas regardés tout au long du match et ce n’est qu’à la fin, lorsque leur fils Sasha est allé lui dire au revoir, qu’ils ont eu un petit rapprochement.

L’indice de Shakira sur sa veste

La Colombienne est arrivée sur les lieux vêtue d’un jean, de talons hauts et d’une veste colorée avec un message fort dans le dos : «Keep Back».

Ainsi, Shakira a envoyé, on ne sait pas si elle le voulait, un indice à Piqué l’exhortant à «garder ses distances». Et dit et fait, car tous deux ont vu le jeu de leur fils séparé de plusieurs mètres alors que leurs positions concernant le divorce sont à des kilomètres l’une de l’autre.