Pilar Rubio sensuelle : la femme de Sergio Ramos dévoile sa poitrine (photos)

L’amour dans tous ses états ? Et pour cause, l’épouse d’un homme thaïlandais d’affaires cherche trois femmes «belles et instruites» pour garder son mari qui a encore «une grande motivation et beaucoup d’énergie».

En effet, Pattheema Chamnan, aurait contracté une maladie et serait incapable de satisfaire son mari. S’exprimant depuis son appartement, elle a déclaré qu’elle n’avait pas couché avec son mari et que cela la faisait se sentir comme une mauvaise épouse.

Elle a lancé un appel aux jeunes femmes célibataires titulaires d’un diplôme universitaire. «Je veux engager trois maîtresses pour mon mari», avait-elle déclaré. Il fallait avoir entre 30 et 35 et être diplômée pour être éligible.

Elle avait également déclaré que les maîtresses devaient passer un examen médical pour prouver qu’elles n’étaient pas atteintes du VIH. «Tu seras payée environ 415 dollars par mois, tu seras logée et nourrie gratuitement. Mais vous devez m’aider.

Deux personnes seront embauchées pour m’aider à rédiger des documents dans mon bureau, et une autre sera embauchée pour s’occuper de moi, de mon mari», précisait l’annonce.

Malgré la nature étrange de la demande, le couple a trouvé une maîtresse intéressée et l’a accueillie chez lui. La candidate retenue est une «amie proche»de Pattheema, ajoute la même source.