Pilar Rubio : la femme de Sergio Ramos reçoit la plainte qui la plonge au sommet

Le footballeur espagnol a partagé par erreur une vidéo où il apparaît dans une attitude affectueuse, embrassant et étreignant l’influenceur.

Marc Bartra semble avoir refait sa vie après sa relation de huit ans avec Melissa Jiménez, avec qui il a été marié pendant cinq ans et avec qui il a eu trois enfants ensemble (Gala, Abril et Max).

Le défenseur central de Trabzonspor en Super League turque semble avoir retrouvé l’amour auprès d’une mannequin et influenceuse espagnole, Jessica Goicoechea, avec qui il était associé depuis l’été, lorsqu’on les a vus tous les deux sortir ensemble d’une discothèque de Barcelone et dans un concert de Rauww Alejandro.

Après cela, Jessica a nié pour la plupart une éventuelle relation avec le footballeur : «Tout est mensonge. Je ne suis avec personne, je suis seul et je suis ravi». «Je ne suis avec personne, même s’ils m’assignent de fausses copines», a-t-il déclaré à la télévision.

Les images qui confirment sa relation avec Jessica Goicoechea

Pourtant, cinq mois plus tard, c’est le tiktoker Abel Planelles qui a partagé une série d’images sur son profil qui s’est révélée dans les stories du compte Instagram de Bartra.

Quelques images dans lesquelles on pouvait les voir tous les deux s’embrasser, s’étreindre, danser avec amour et partager des moments intimes.

Une vidéo qui a rapidement été retirée de son profil, mais que Planelles a captée à travers quelques ‘screenshots’ pour la montrer plus tard à ses followers.

Une relation que le footballeur et l’influenceur auraient entretenue en toute discrétion ces derniers mois et qui pourrait désormais être confirmée par les récits du joueur de Trabzonspor, où il est indéniable qu’il n’y a eu rien de plus qu’une amitié entre eux.

De plus, cela coïncide avec le célibat des deux, et c’est qu’en plus de la séparation entre Bartra et Melissa Jiménez, Jessica Goicoechea a également mis fin à sa relation avec le célèbre acteur Aron Piper après avoir été ensemble pendant deux ans.