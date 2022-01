Pilar Rubio : la femme de Sergio Ramos enflamme la toile avec sa nouvelle lubie à 10 000 euros

Le footballeur brésilien a acquis la propriété, avec ses coéquipiers Verratti et Paredes, de deux œuvres de la collection Bored Ape Yacht Club (BAYC).

L’art a changé et les œuvres numériques rapportent déjà des milliers et des milliards d’euros par an, c’est pourquoi certaines des entreprises les plus importantes au monde tentent de s’immerger dans les actifs cryptographiques, tels que Meta et Twitter.

Rien que l’année dernière, les jetons non fongibles, connus sous l’acronyme NFT, ont déplacé environ 35 000 millions d’euros autour de la planète, et certains footballeurs tentent de ne pas être en reste et ont annoncé leurs investissements dans ce domaine. Modric a créé sa propre collection de NFT et Neymar a dépensé plus d’un million d’euros pour acquérir deux curieuses œuvres.

Le footballeur brésilien a acquis deux œuvres de la collection Bored Ape Yacht Club (BAYC) via la plateforme OpenSea, le plus grand marché pour ce type de token.

Le paiement a été effectué en utilisant la crypto – monnaie Ethereum et le joueur a payé 159,99 ETH pour l’une des illustrations et 189,69 ETH pour l’autre, ce qui traduit en euros serait d’ environ 460 000 euros pour la première et 550 000 pour la seconde.

L’achat a été effectué via le portefeuille personnalisé qu’il a sur la plateforme avec le nom ‘ EneJay ‘ en l’honneur de ses initiales, mais le plus surprenant est qu’il a expliqué plus tard sur son profil Instagram qu’il avait réalisé l’opération avec deux partenaires.

Ses coéquipiers au Paris Saint-Germain Leandro Paredes et Marco Verratti auraient également versé une partie de la somme, mais aucun d’entre eux n’a choisi de mettre la figure sympathique sur les réseaux sociaux comme l’a fait Neymar.

Une collection convoitée par les célébrités

Les singes qui composent la collection Bored Ape Yacht Club sont des pièces très convoitées par les amateurs d’art numérique, mais ils ont également attiré l’attention de visages familiers de toute la planète.

Par exemple, le rappeur Eminem, la star de la NBA Stephen Curry ou l’animateur de télévision populaire Jimmy Fallon ont déjà manifesté leur intérêt. Rappelons que Neymar a également signé en novembre dernier un accord avec la société NFTSTAR pour développer, vendre et commercialiser des NFT de collection.