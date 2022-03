Pilar Rubio fait sensation : la photo de la femme de Sergio Ramos qui a laissé ses fans sans voix

La pause de l’équipe nationale a été bonne pour le Real Madrid pour réorganiser certains problèmes. L’équipe merengue a reçu un coup dur lors de la dernière défaite contre Barcelone au Bernabéu, c’est pourquoi Carlo Ancelotti réfléchit déjà à la manière d’affronter les prochains engagements.

Au-delà de la mauvaise boisson du Clasico, le Real Madrid continue d’être un leader de la Liga et garde intact le rêve de la Ligue des champions.

Mais en plus de cela, dans le casting merengue, ils continuent de planifier l’équipe pour la saison prochaine. En plus des demandes spécifiques de l’entraîneur, ce sont deux noms qui révèlent Florentino Pérez et toute la direction madrilène.

Il s’agit de Kylian Mbappé et Erling Haaland, deux des grands joyaux du football mondial. Le rêve du Real Madrid est de constituer une équipe de galacticos, menée par le Français et le Norvégien.

Le gros problème réside dans les coûts que cela aurait pour avoir les services des deux. Mais par rapport à cela, Madrid a récemment reçu un clin d’œil.

LaLiga a publié les limites salariales des équipes de première et de deuxième division, et le Real Madrid a reçu d’excellentes nouvelles. Le montant que le club blanc peut dépenser reste à 739 millions d’euros. Ce chiffre laisse une belle marge de manoeuvre à Mbappé et Haaland.

Si l’on taille le crayon et que l’on regarde les soldes des années précédentes, sur ce montant, le Real Madrid devrait utiliser environ 528 millions d’euros en versements de salaires aux footballeurs et les amortissements prévus pour cette année.

Cela laisse plus de 210 millions d’euros à dépenser pour la masse salariale d’Erling Haaland et Kylian Mbappe s’ils venaient. Plus qu’une bonne nouvelle pour Madrid et pour Florentino Pérez, qui voit doucement son rêve se réaliser.

Les pertes de Madrid rapprochent également Mbappé et Haaland

Même si le plafond fixé par la Liga laisse déjà largement la place à l’embauche de Kylian Mbappé et Erling Haaland, en fin de saison ce seront plusieurs joueurs qui quitteront le Real Madrid, ce qui allégera considérablement la masse salariale.

Marcelo, Bale et Isco ont un contrat jusqu’à la fin de la saison et il est fort probable qu’ils partiront une fois leurs liens terminés.

Cela signifierait pour Madrid une réduction de 60 millions d’euros du montant de la masse salariale à payer. Si l’on ajoute une autre sortie possible, le montant pour tenter Mbappé et Haaland avec des salaires juteux serait d’environ 300 millions d’euros.