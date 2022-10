Pilar Rubio fait grimper la température : elle dévoile sa poitrine (photos)

Cristiano Ronaldo et Georgina Rodríguez ne savent pas passer inaperçus. Mondialement connus, millionnaires et, parfois, controversés. Le couple est conscient que tout ce qu’il dit ou fait devient automatiquement l’actualité.

C’est ainsi que cela s’est reproduit dans les dernières heures, après l’impolitesse scandaleuse de l’attaquant portugais dans le cadre de la date 12 de la Premier League.

Pendant ce temps, Georgina se prépare pour une nouvelle étape dans sa carrière médiatique. Les deux ont clairement indiqué que les rumeurs qui les entourent sont vraies.

Après son attitude controversée lors du croisement de Manchester United avec Tottenham, on parlait de la honte et des regrets de Cristiano Ronaldo.

C’est juste que, tout d’un coup, il a décidé, avant de clore le match, d’abandonner son entraîneur, Erik Ten Hag, et ses coéquipiers pour s’isoler seul dans le vestiaire. Maintenant, l’athlète a rompu son silence et a perdu une sorte d’excuses.

Alors qu’on parle d’une amende millionnaire en raison de son impolitesse, Cristiano Ronaldo s’est planté sur son profil Instagram personnel, où il cumule près de 500 millions de fans, pour réfléchir à ce qui s’est passé.

Pendant ce temps, sa femme a confirmé, comme cela avait été présumé, qu’il s’apprêtait à ouvrir son univers aux abonnés Netflix avec la deuxième saison de «I am Georgina».

«Comme je l’ai toujours fait tout au long de ma carrière, j’essaie de vivre et de jouer dans le respect de mes coéquipiers, de mes adversaires et de mes entraîneurs. Cela n’a pas changé. Je n’ai pas changé. Je suis la même personne et le même professionnel que j’ai J’ai joué au football d’élite au cours des 20 dernières années, et le respect a toujours joué un rôle très important dans mon processus de prise de décision», a commencé par dire le quintuple Ballon d’Or, précisant qu’il a toujours essayé de donner l’exemple tant avec son jeu qu’avec leurs attitudes sur le terrain.

«Je sens que je dois continuer à travailler dur à Carrington, soutenir mes coéquipiers et être prêt à tout dans n’importe quel match.»

Cependant, il a admis: «Malheureusement, ce n’est pas toujours possible et parfois la chaleur du moment prend le dessus sur nous. En ce moment, je sens que je dois continuer à travailler dur à Carrington, soutenir mes coéquipiers et être prêt à tout.» Céder à la pression n’est pas une option. Cela ne l’a jamais été. C’est Manchester United, et ensemble, nous devons résister. Bientôt, nous serons à nouveau ensemble.”

La relation de Cristiano Ronaldo avec Ten Hag est loin d’être favorable et, en raison de ce qui s’est passé lors du match contre Tottenheim, il serait condamné, selon «The Sun», à une amende de plus de 800 000 dollars.

Un nouvel épisode de sa “réalité”

Alors que son mari affronte l’un de ses pires moments en tant que footballeur, Georgina ne cesse de célébrer son indéniable portée médiatique.

«Soy Georgina», une émission de téléréalité produite par Netflix, a fait d’elle un phénomène sur la plateforme de streaming. On parlait d’une nouvelle saison qui sortirait bientôt. Et ce n’est autre que «l’influenceuse» elle-même qui s’est chargée de le ratifier via les réseaux sociaux.

Bien sûr, il n’a pas précisé la date de sortie, bien qu’il ait précisé qu’il ne restait plus grand-chose pour que cela se produise. De Netflix, ils ont précisé que l’épisode tant attendu se concentrera «sur la mère, l’amie, la sœur et la partenaire de Georgina ; les facettes les plus personnelles de sa vie».