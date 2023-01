Pilar Rubio et Sergio Ramos : le couple a confirmé le scoop auquel personne ne s’attendait

Pilar Rubio est l’une des personnalités qui aime enseigner ses routines d’entraînement, ses projets avec Sergio Ramos et ses activités avec ses enfants. Chaque situation est particulière dans la vie de la journaliste, qui n’hésite pas à la faire remarquer sur ses réseaux sociaux, principalement sur son compte Instagram personnel.

Sur ce site, l’animatrice a montré le grand sapin de Noël qu’ils ont réalisé avec son mari et leurs quatre petits. Ce fut un moment familial amusant et tendre auquel tout le monde a collaboré. Soit dit en passant, Pilar Rubio montre une fois de plus à quel point ils sont unis.

Ainsi, le partenaire de vie de Sergio Ramos est apparu à nouveau dans son profil de caméra. A cette occasion, loin de mettre en avant une activité avec ses petits bouts, il s’agissait plutôt d’exhiber un nouveau lieu qu’il fréquentait avec le défenseur.

Comment pourrait-il en être autrement, le couple s’est rendu dans un site gastronomique où ils ont goûté des plats exquis.

«C’est toujours un honneur de profiter de vous, Alberto Chicote, et de votre merveilleux restaurant», a écrit Pilar Rubio dans un post dans lequel on la voit avec Alberto et l’ancien footballeur du Real Madrid.

De plus, il a montré des cartes postales du menu qu’ils étaient prêts à déguster. Il ne fait aucun doute qu’il s’agit d’un plan qui remplit d’enthousiasme l’athlète et son partenaire.

Critique dans la publication

De leur côté, les internautes sont apparus dans le post de Pilar Rubio. Il y en avait qui parlaient positivement et envoyaient leurs messages avec une bonne énergie. Cependant, les utilisateurs ne manquaient pas de critiquer la valeur du plat, les petites portions, entre autres problèmes.