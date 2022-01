Pilar Rubio et Antonela Roccuzzo protagonistes d’un événement sans précédent

Pendant des années en Espagne la rivalité de Lionel Messi et Sergio Ramos était connue, les joueurs de Barcelone et du Real Madrid ont développé au fil des années une compétition digne de deux leaders.

La rivalité a traversé l’écran et a atteint les familles, qui composent Antonela Roccuzzo et Pilar Rubio, les fans et d’innombrables personnes.

Cependant, dans un changement de direction inattendu pour les deux, ils ont eu la surprise de se voir coéquipiers au Paris Saint Germain, et ce que le monde entier attendait s’est produit.

Messi et Ramos se sont embrassés et ont déclaré qu’ils étaient heureux de partager une équipe en raison du grand respect qu’ils ont l’un pour l’autre en tant que footballeurs. Cependant, on ne savait pas encore comment Antonela et Pilar réagiraient à la situation.

Des mois après l’arrivée des deux familles à Paris, on a vu la première photo sur laquelle Antonela et Pilar posaient ensemble, l’Argentin et l’Espagnol étaient le jour de l’anniversaire d’une des filles de Wanda Nara, la compagne de Mauro Icardi.

Après cette apparition publique ensemble, l’interaction entre Roccuzzo et Rubio a commencé à être vue. Ce à quoi on ne s’attendait pas, c’était de voir une constante démonstration d’affection, mais l’Argentine est présente dans toutes les publications de Pilar Rubio à travers un like.

Désormais, en voyant Lionel Messi et Sergio Ramos partager un campus, l’amitié la moins attendue entre Antonela Roccuzzo et Pilar Rubio s’est créée. Sera-ce le début d’une amitié qui transcende la situation géographique des couples ?

Séance photo de Pilar Rubio à Madrid

L’Espagnol est revenu quelques jours à Madrid pour poser pour quelques photos et un shooting qui n’a pas encore été révélé dans quel but.

De retour à Paris, il a ravi ses followers avec certaines des photographies. Pilar Rubio a fait rire tout le monde avec une photo au lit mais tout a été inventé avec un commentaire qui disait : «Je pourrais mettre une belle phrase inspirante, mais non, je ne viens pas de me lever, je suis sur un tournage.»