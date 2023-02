Pilar Rubio : avec un look spectaculaire et millionnaire, voici comment la femme de Sergio Ramos a ravi ses fans

Pilar Rubio est l’une des célébrités les plus populaires du moment. Elle éblouit toujours tout le monde avec son look incroyable et cette opportunité n’a pas fait exception. Ses millions de followers sur Instagram se sont régalés d’une tenue très particulière.

L’épouse de Sergio Ramos, Pilar, adore partager son quotidien avec ses fans, toujours attentifs à son contenu. A cette occasion, il portait une tenue «très sophistiquée et chic», bien en accord avec sa nouvelle résidence, la ville de Paris.

Probablement, le style du partenaire du footballeur est l’une de ses vertus les plus remarquables. De nombreux experts de la mode la considèrent comme l’une des célébrités les plus avant-gardistes et elle le montre à chaque occasion.

La belle Rubio se démarque en conservant un look «incroyablement sophistiqué» et en portant «des marques qui ne sont pas accessibles à tout le monde» dans sa garde-robe, comme Gucci, qui était la marque qu’elle portait dans son dernier post Instagram.

Son «total look blanc» a montré Pilar Rubio avec une silhouette super stylisée et a révélé son goût incroyable pour la mode, ajouté à sa façon réussie de combiner les tons et les textures. Une fois de plus, il éblouit tout le monde par son talent en matière d’habillage.