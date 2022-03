Pierre-Emerick Aubameyang : le joueur très proche de Lewis Hamilton

Le footballeur du FC Barcelone entretient une relation étroite avec le pilote Mercedes depuis le Grand Prix d’Italie 2019.

Pierre-Emerick Aubameyang est un fan de sport automobile avoué. Pour cette raison, il consacre une grande partie de sa vie extra-football à son amour pour les voitures. À tel point qu’il a réussi à réaliser ce qui est un rêve pour beaucoup : connaître de près la Formule 1.

Lors des préparatifs du Grand Prix d’Italie, dans son édition 2019, Aubameyang a coïncidé avec Lewis Hamilton, qui a pris le temps de le recevoir comme il se doit dans les garages de l’écurie allemande.

A cette occasion, le Gabonais a remercié Hamilton pour l’accueil et a également pris l’audace d’inviter le Britannique à l’Emirates Stadium dans le cadre d’un match.

Un an plus tard, Pierre-Emerick aurait l’occasion de rendre la courtoisie à Hamilton et il l’a fait. Lorsque l’homme de Mercedes a remporté le titre mondial lors de la 71e édition de la Formule 1, Auba l’a publiquement félicité, le qualifiant de «le plus grand de tous les temps» et en a profité pour accompagner le message de 7 coupes.

Les possibles retrouvailles entre Aubameyang et Lewis Hamilton

Maintenant qu’Auba fait partie de l’équipe du FC Barcelone, on s’attend à ce que les athlètes coïncident au Grand Prix de Catalogne au stade ou au Circuit, scellant, une fois de plus, l’excellente relation qu’ils entretiennent.