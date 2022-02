Phrase lapidaire d’un ancien joueur du PSG sur Sergio Ramos : «Il a le…»

Le passage de l’Espagnol par l’équipe de la capitale française n’a pas répondu aux attentes et un média reconnu pour sa vive critique de Messi s’en est pris à l’ancien du Real Madrid

Sergio Ramos n’a pas répondu aux attentes qui s’étaient créées avec son arrivée au Paris Saint Germain. Le grand capitaine d’une des époques les plus glorieuses du Real Madrid est arrivé libre dans l’équipe parisienne en août 2021 et, après plusieurs mois, il n’a pu disputer que cinq matchs avec le PSG et la presse française, sans mâcher ses mots pour lui reprocher les joueurs, comme on l’a vu avec Lionel Messi lors des derniers matchs, ne laisse pas de côté la longue inactivité du défenseur central espagnol.

Début février, lorsqu’il a été confirmé que le champion du monde et double champion d’Europe avec l’équipe d’Espagne ne serait pas de la partie pour le match aller contre le Real Madrid, plusieurs journaux ont été très critiques à l’égard de Ramos et ont même laissé entendre que son la retraite était proche :

«Il s’est rendu compte que son corps refusait de rejouer pleinement au football» disait un article du Parisien, tandis que Le Point qualifiait le passage de l’Espagnol au PSG de fiasco puisqu’il «est abonné à l’Infirmerie».

Dans le même ordre d’idées, après la chute du PSG face à Nantes en Ligue 1, Jérôme Alonzo, ancien gardien de but de l’équipe parisienne, s’est exprimé sur Ramos dans une interview à L’Equipe et s’est effondré dans ses déclarations : «Ramos a la blessure la plus grave depuis longtemps. l’histoire des blessures», a assuré qui a défendu le but du Paris Saint Germain 102 fois en sept saisons

Par ailleurs, le journal précité a annoncé que Ramos faisait partie de l’une des nombreuses conditions que Kylian Mbappé a imposées au Paris Saint Germain face au renouvellement de son contrat : des proches de l’attaquant vedette ont fait part de leur mécontentement face à la signature du défenseur central espagnol, puisqu’il affronte d’autres jeunes renforts comme Achraf Hakimi ou Gianluigi Donnarumma.

Ce n’est pas une nouvelle que le PSG ferait tout ce qui est en son pouvoir et plus encore pour garder Mbappé, donc Ramos pourrait voir ses heures comptées à Paris après avoir disputé seulement cinq matchs.

D’autre part, le défenseur central espagnol travaille toujours à son retour et vise à revenir lors du match retour des huitièmes de finale lorsque son équipe se rendra dans ce qui était sa maison de longue date, le Santiago Bernabeu.