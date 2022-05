Phil Foden avoue la vérité : «J’ai vu Zinedine Zidane, Ronaldinho et Xavi mais…»

Phil Foden a grandi en regardant des milieux de terrain historiques très spéciaux et est conscient de l’héritage de personnalités comme Ronaldinho, Zinedine Zidane, Xavi Hernández et Andrés Iniesta. Cependant, lorsqu’il parle de son plus grand héros du football, il a toujours mis en avant David Silva au-dessus des autres.

Lorsqu’il a été confirmé que le champion du monde espagnol terminerait son cycle à Manchester City pour revenir au football dans son pays, l’international anglais a partagé quelques déclarations dans lesquelles il l’identifiait comme le milieu de terrain qui l’a le plus marqué et continue de le marquer dans son carrière professionnelle.

«(David Silva) Je l’aimais bien en tant que footballeur depuis son arrivée au club. J’ai pu le voir en direct à l’entraînement, c’est donc probablement le footballeur que j’ai le plus suivi et dont j’ai le plus appris.

Il voit le jeu d’une manière différente des autres joueurs. Comment il se déplace dans l’espace dans les espaces restreints, comment il reçoit le ballon et comment il ne perd jamais le ballon… J’ai beaucoup appris de lui», a conclu le citoyen de l’équipe de jeunes, sur la page officielle (2020) de Mancity.com

Lorsque Foden n’avait que 12 ans, Silva était déjà championne de la Coupe du monde, double championne d’Europe, championne de Premier League et MVP des Sky Blues. Il devait le voir de près à son apogée. Étant à l’académie de Manchester City, il rêvait de suivre ses traces.