Peter Brook, légende du théâtre, est décédé à 97 ans

«Renaissance» se dévoile peu à peu. Après avoir dévoilé Break My Soul, le premier single de son prochain album qui sortira le 29 juillet, Beyoncé a révélé jeudi la pochette sur les réseaux sociaux.

Sur cette photo, on y découvre la chanteuse tout juste vêtue d’un bikini métallisé, assise sur un cheval iridescent. En légende de son post sur Instagram, Beyoncé a apporté plus de précisions sur l’intention de ce nouveau projet, qui signe son retour après six ans d’absence.

«La création de cet album m’a permis de rêver et de trouver une évasion à une époque effrayante pour le monde. Cela m’a permis de me sentir libre et aventureuse à une époque où rien d’autre ne bougeait», écrit-elle.

Une légende médiévale

«Mon intention était de créer un lieu sûr, un lieu sans jugement, poursuit l’artiste. Un endroit pour être libre de perfectionnisme et de réflexion excessive. Un endroit pour crier, se libérer, se sentir libre.

Ce fut un beau voyage d’exploration. J’espère que vous trouverez de la joie dans cette musique. J’espère que cela vous incitera à lâcher prise. Ha ! Et de se sentir aussi unique, forte et sexy que vous l’êtes.»

Comme l’ont souligné plusieurs médias, dont Numéro, la photo fait référence à Lady Godiva, une légende médiévale immortalisée notamment par le peintre britannique John Collier au XIXe siècle.

Epouse d’un comte, elle aurait traversé les rues de la ville de Coventry en Angleterre, nue sur un cheval, afin de convaincre son époux de baisser les taxes qui pesaient sur ses habitants. De quoi espérer un nouvel album frondeur et engagé ?

Cela va en tout cas dans le sens de Break My Soul, le premier titre dévoilé, libérateur et qui incite à tout envoyer balader pour trouver le bonheur. On attend donc la suite avec hâte.