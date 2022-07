Pete Davidson s’offre un moment romantique avec sa chérie Kim Kardashian !

Personne ne pourra dire le contraire, puis Pete Davidson et Kim Kardashian se sont bien trouvés. Et pour cause, entre eux, il y a une vraie complicité. Le couple vient de s’offrir un rendez-vous romantique.

Pour tous ceux qui ne sont pas encore convaincus par leur relation, il suffit de regarder leurs photos ensemble pour se rendre compte de l’amour qu’elle lui porte. Entre les deux amoureux, c’est l’amour fou.

D’ailleurs, après quelques mois de relation, Kim Kardashian et Pete Davidson font déjà des plans pour l’avenir. Pour le plus grand bonheur de leurs fans.

Une chose est sûre, le couple ne supporte pas d’être séparé trop longtemps. Et ce n’est rien de le dire. Après pas moins de quatre semaines loin l’un de l’autre, ils ont décidé de s’offrir un moment romantique pour leurs retrouvailles.

Après tout, ce n’est pas la première fois que le couple prendre du temps pour lui. Et pour cause, le couple a même adopté une routine beauté commune.

Une chose est sûre, Kim Kardashian et Pete Davidson semblent plus amoureux que jamais. Mais aussi bel et bien décidés à passer la moindre minute l’un avec l’autre.

Une complicité qui pousse les fans de la star à se dire qu’un mariage pourrait bien arriver d’ici peu. Avant, il reste encore à voir si Kim Kardashian est d’accord. Eh oui car, son dernier divorce a été chaotique.