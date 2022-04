Personne n’est épargné : le jour où Karim Benzema a marqué un but contre River Plate

Sans aucun doute, Karim Benzema est l’un des attaquants les plus rentables au monde et son triplé cette semaine contre Chelsea ne fait que confirmer la belle saison qu’il réalise contre vents et marées, car, à 34 ans, nombreux sont les fans et les médias qui voulez le supprimer.

Bien qu’il soit actuellement dans le meilleur moment de sa carrière, Karim s’est toujours distingué pour être un grand buteur, même avant de porter le maillot du Real Madrid, il avait déjà réussi à marquer quelques buts contre les équipes les plus importantes du monde.

Un fait que beaucoup ont tendance à ignorer est qu’à 21 ans, Karim Benzema a mené l’attaque de l’Olympique de Lyon lors d’un match contre River Plate en Coupe de la Paix, un tournoi qui s’est joué en 2007.

Le jeune attaquant a très bien réussi dans ses fonctions. et a même eu l’occasion de marquer l’un des trois buts de son équipe.

Cet objectif a contribué à donner une pertinence internationale à la carrière de Karim Benzema, qui, après être entré en contact avec plusieurs grandes équipes, a pris une décision qui a complètement changé sa vie et a signé son premier contrat avec le Real Madrid, un club avec qui a remporté toutes sortes de titres.

Karim Benzema est un leader différent

Avec le départ de Sergio Ramos et la petite continuité de Marcelo, Karim a été nommé premier capitaine de l’équipe.

Une décision très discutable car, si son talent et son leadership sont indéniables, les scandales de sa vie privée ne sont pas le meilleur exemple pour ses jeunes collègues.

Karim Benzema a très bien assumé son rôle de leader et a même réussi à améliorer sa relation avec Vinicius Jr., passant de critiquer son style de jeu à lui donner quelques conseils et à en faire son meilleur partenaire offensif.