Personne ne s’est jamais dressé ainsi contre Guardiola : «Je t’attends ici…»

Le duel entre Patrice Evra et Pep Guardiola a un chapitre de plus, bien qu’aucun des précédents n’ait été aussi brut que celui-ci. L’ancien défenseur de Manchester United assurait à l’époque que Guardiola dirigeait des footballeurs sans personnalité car il voulait tout contrôler. La réponse de Guardiola a été formidable : «Quelle personnalité, j’ai détruit Evra en finale de la Ligue des champions avec le FC Barcelone

Et après cela, Evra s’est à nouveau dressée contre Guardiola, de la pire des manières et avec des mots directs : «J’ai été très surpris que vous preniez le temps de répondre à l’un de mes commentaires quand j’étais analyste à la télé. c’est difficile d’être coaché par Pep Guardiola quand on a une grande personnalité ou un grand caractère, et c’est arrivé avec Ibrahimovic, Yaya Touré, Etoo, Thierry Henry…»

Cependant, Evra s’est lancé à fond et a rappelé le record de Guardiola : «Maintenant, tu veux devenir fort en disant que tu n’as vu aucun personnage quand tu nous as détruits en finale de la Ligue des champions. Tu as raison, tu m’as détruit, mais avec Xavi, Iniesta “Messi, c’est facile de gagner la Ligue des champions quand on a ce type de joueur. Mais, depuis lors, au Bayern Munich, tu voulais jouer à ta façon et ils ont dit au revoir. Tu es venu à City, et nous sommes toujours attendre»

Loin de se retenir, Evra a ajouté : «D’abord, je suis content qu’il ait pris le temps de me répondre. Ça veut dire que je suis quelqu’un de vraiment important, même si je ne joue plus. Et oui, il nous a détruits, mais dis moi quel entraîneur ne détruirait aucune équipe s’il avait Xavi, Iniesta et Messi.»

Pour conclure, Evra a prévenu : «Je pense que quand tu commences à répondre à des gens comme moi, c’est parce que ton siège commence à devenir très chaud. Maintenant, tu as Haaland et tu n’as plus d’excuses. Tu n’as plus d’excuses. Guardiola, prends prenez soin de vous, passez de bonnes vacances et préparez-vous pour la prochaine saison, car je serai là pour vous».