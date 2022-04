«Personne à part Messi n’est jaloux de CR7», Rooney lâche une nouvelle bombe

Dans la semaine, Wayne Rooney avait attaqué Cristiano en soulignant qu’il devrait quitter Manchester United, le Portugais a répondu en le qualifiant de jaloux et maintenant Rooney répond à nouveau en disant que tout le monde sauf Messi l’envie.

Le manager du Derby a répondu lors d’une récente conférence de presse en suggérant qu’être envieux de Ronaldo est un sentiment partagé par de nombreux footballeurs, à l’exception de Messi.

«Je dirais qu’il n’y a pas un joueur de football sur la planète qui ne soit pas jaloux de Cristiano Ronaldo», a-t-il déclaré, selon le Manchester Evening News .

«La carrière qu’il a eue, les trophées qu’il a gagnés, l’argent qu’il a gagné. Le pack de six, son corps. Je pense que tous les joueurs sauf Lionel Messi sont jaloux de Cristiano», a-t-il déclaré d’un ton qui peut encore choquer. .

Rooney et Ronaldo ont joué ensemble pour United entre 2004 et 2009 , où ils ont formé l’un des duos offensifs les plus dangereux de l’ère de la Premier League.