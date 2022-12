Pérou : l’ex-président Pedro Castillo demande l’asile au Mexique

L’ex-président du Pérou Pedro Castillo, destitué et placé en détention provisoire, a fait une demande officielle d’asile au Mexique, qui consulte le gouvernement péruvien, a annoncé jeudi 8 décembre le ministre mexicain des Affaires étrangères Marcelo Ebrard.

Poursuivi pour «rébellion» et «conspiration», Pedro Castillo a transmis sa demande à l’ambassade du Mexique à Lima dans la nuit de mercredi à jeudi, a indiqué Marcelo Ebrard en reproduisant sur Twitter la lettre de l’avocat de l’ancien président.

Pedro Castillo a été destitué mercredi par un vote du Parlement dont il venait d’annoncer la dissolution, manœuvre immédiatement qualifiée de tentatives de «coup d’État» par de nombreuses personnalités.

Les poursuites pour rébellion et conspiration viennent s’ajouter aux six autres enquêtes pour corruption ou trafic d’influence visant Pedro Castillo, infractions dont sont également accusés des membres de sa famille et de son entourage politique.