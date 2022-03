Pepe hospitalisé et opéré

Le Real Madrid a soutenu une nuit historique dans son stade. L’équipe de Carlo Ancelotti a battu les deux buts de Kylian Mbappé (un à chaque match) pour battre le PSG par trois buts à un.

L’un des détails du match est venu plus tard, et il a été basé sur l’attaquant français. La signature de Mbappé par le Real Madrid a fait de lui l’une des grandes attractions aujourd’hui au Santiago Bernabéu, et le Real Madrid a déjà pris contact avec sa famille.

Le Real Madrid fait le premier pas avec la famille de Kylian Mbappé

Comme Mónica Marchante l’a révélé dans Movistar Champions League devant Emilio Butragueño, directeur des relations institutionnelles du club, c’est le Real Madrid lui-même qui a invité la famille de Kylian Mbappé à regarder le match depuis le stade Santiago Bernabéu.

De plus, selon le journaliste, la mère du footballeur était avec un demi-sourire après la rencontre, et tout cela malgré l’élimination de son fils de la Ligue des champions. Une étape de plus et quasi définitive dans la signature de Mbappé au Real Madrid ?