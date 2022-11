Pep Guardiola : sa fille Maria Guardiola fait un clin d’œil à Piqué (photo)

L’épouse du célèbre footballeur espagnol, amie de Gerard Piqué, fait des révélations sur Shakira. Vanesa Lorenzo a précisé à quoi ressemblait vraiment la Colombienne avec les femmes des autres footballeurs.

Dès que la rupture de Shakira et Gerard Piqué a été confirmée, ils ont commencé à chercher les raisons d’une telle nouvelle inattendue. Tout a été dit, rien n’a été confirmé par ses protagonistes.

Aujourd’hui, l’une des fameuses informations données sur la chanteuse est enfin précisée. La relation de l’interprète avec les épouses d’autres footballeurs était-elle si froide ?

Vanesa Lorenzo, partenaire de Carles Puyol, coéquipier de Piqué et grand ami du footballeur, a révélé comment la Colombienne était avec elle et si elle était vraiment si distante avec les collègues et épouses d’autres athlètes.

«Je sais que Carles a parlé avec lui parce qu’ils sont de très bons amis. Je m’entends très bien avec elle, bien qu’on ait dit qu’elle n’avait aucune relation avec les épouses des footballeurs. Elle m’a toujours semblé être une femme merveilleuse», a déclaré le célèbre mannequin espagnol.

Lorenzo a dévoilé son expérience avec Shakira devant les médias lors de la présentation d’une marque de suppléments dans son pays. Bien que certains aient affirmé que cela pourrait être l’une des causes de leur séparation, la vérité est que Shakira a toujours été heureuse et très souriante lors de ses sorties avec les épouses d’autres footballeurs.