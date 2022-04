Pep Guardiola réagit de la pire des manières à l’impolitesse d’un joueur

Pep Guardiola s’est toujours démarqué pour contrôler tout ce qui se passe dans son vestiaire, cependant, cette semaine, il a eu une surprise.

Pep Guardiola est, sans aucun doute, l’un des entraîneurs les plus influents du football européen et grâce à son intelligence, son leadership et son caractère strict, il est capable d’inspirer le respect et la peur dans n’importe quel vestiaire qu’il doit diriger, même s’il est plein de stars millionnaires et arrogantes.

L’autorité de Pep dans l’équipe de Manchester City est incontestable, car son grand esprit de compétition a réussi à unir tous les joueurs dans la poursuite du même objectif. En effet, quel que soit leur statut de remplaçants ou de titulaires, tous les membres de l’équipe font preuve du même niveau d’engagement.

Cependant, Pep Guardiola vient d’être déçu de manière inattendue par Fernandinho, un joueur qui était un élément fondamental de ses plans et qui perdait progressivement la continuité en raison de son âge. Même si son départ était prévisible, le coach n’aimait pas s’informer de la situation en pleine conférence de presse.

«Je ne savais pas, c’est une nouvelle, vraiment. Voyons ce qui se passera à la fin de la saison. Fernandinho est un joueur très important pour moi, je vais lui parler. Personne ne m’a dit cela», a déclaré Guardiola, qui Il a été très surpris par ce qui s’était passé.

Pep Guardiola a rempli Fernandinho de flatterie

Malgré son agacement, Pep a été très compréhensif face à la décision du joueur, car pour lui c’est logique qu’il veuille voir plus de minutes. En effet, il mettra tout en œuvre pour que ses adieux soient un moment mémorable et que l’équipe joue pour lui.

«J’aime son caractère, il se comporte très bien en dehors du terrain et dans le vestiaire. Tout le monde sait que c’est un bon gars, je le connais très bien et je sais ce qu’il apporte à la table. C’est une très bonne personne», a conclu Pep Guardiola à propos de Fernandinho.