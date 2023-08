Pep Guardiola met en garde : «Cristiano Ronaldo était le seul…»

Pep Guardiola a déclaré, ce samedi, qu’il estime que la puissance financière de l’Arabie saoudite peut avoir un impact sur la Premier League.

En conférence de presse, en avant-première du match privé contre l’Atlético de Madrid, l’entraîneur catalan de Manchester City a rappelé les différents grands noms qui ont déjà accepté de passer au football saoudien et a admis que personne ne croyait que le transfert de Cristiano Ronaldo, en janvier, que le début d’un changement dans le football mondial.

«Ce n’est pas une menace. C’est une réalité. Ils veulent créer une ligue forte et jusqu’à présent, c’est la ligue qui peut le faire le plus. La Premier League peut dépenser plus parce qu’elle a la meilleure organisation et que les émissions et les sponsors sont meilleurs. que les autres ligues. Pour cette raison, les clubs peuvent dépenser plus», a commencé par réfléchir Guardiola, poursuivant.

«Pour le moment, je ne sais pas si la Ligue saoudienne sera en mesure de maintenir cela, mais je pense qu’ils sont là pour rester. Je dirais que les joueurs veulent avoir l’expérience de jouer dans cette ligue et ils peuvent fais-le. Il y a quelques mois, Cristiano Ronaldo était le seul à partir et personne ne pensait qu’autant de joueurs de haut niveau pourraient jouer dans la Ligue saoudienne. Je pense que dans un avenir proche, cela se produira encore plus. Les clubs doivent être conscients car ça va arriver. Riyad [Mahrez] a reçu une proposition incroyable», a conclu Guardiola, rappelant le départ du joueur algérien vers Al Ahli

Rappelons qu’en plus de Mahrez, des joueurs comme N’Golo Kanté, Rúben Neves, Kalidou Koulibaly, Roberto Firmino ou encore Jordan Henderson ont accepté d’échanger la Premier League contre une aventure dans le football saoudien.