Pep Guardiola : le jour où il a été accusé d’être raciste par l’un de ses joueurs

Plusieurs personnages historiques du Real Madrid sont sur le point de mettre fin à leur relation avec l’institution. Gareth Bale, Isco et Marcelo. Ce dernier est le plus grand, ils ont 33 ans (à quelques jours d’avoir 34 ans) et celui avec le panorama le plus compliqué.

Le côté est un symbole de la Maison Blanche. À 18 ans, il a dû entrer sur le terrain pour remplacer nul autre que Roberto Carlos. Et il l’a parfaitement fait. En 542 matchs qu’il a disputés, il a remporté 23 titres. C’est une véritable étape madrilène.

Mais les années pèsent, et malgré le fait que son niveau soit encore acceptable, il n’est plus le Marcelo des années précédentes, son contrat ne vaut plus celui qu’il a signé pour la dernière fois en 2017 et ce 30 juin il devra renouveler cette rubrique s’il veut continuer au Real Madrid.

Et bien sûr, il a des raisons de suivre le défenseur brésilien. A son âge, la retraite ne lui a pas traversé l’esprit pour l’instant, et il sent qu’il ne trouvera pas de meilleur endroit pour continuer à s’amuser que dans les Merengue. Mais bien sûr, au fond il y a une raison plus importante et qui la pousserait à l’extrême pour continuer.

Il s’agit de son fils Enzo, qui évolue au sein de l’académie des jeunes du Real Madrid et qui vient de remporter la Promises League. Il a un grand avenir avec Los Blancos, et c’est pourquoi Marcelo ne veut pas rater une étape de la carrière de son fils.

Pour cette grande raison, le latéral serait prêt à baisser considérablement son salaire de 8 millions d’euros net pour rester. Suivrai?

La position du Real Madrid

Les Merengue connaissent le besoin de Marcelo mais sont également clairs sur ce qui ferait le mieux pour le club. C’est pourquoi le Real Madrid aurait déjà pris une position antérieure.

Les pourparlers vont commencer sous peu (même s’il y a déjà eu des réunions informelles) et l’ailier comprend que les Blancos ne renouvelleraient pas son contrat.

Bien sûr, ils lui offriraient un poste pour rester lié au club comme cela s’est produit avec d’autres anciens joueurs, dans le cas de Raúl (DT de la carrière) ou Roberto Carlos (Ambassadeur). Mais pour cela, bien sûr, il devrait prendre sa retraite. Quelque chose qui pour l’instant ne pense pas.