Pep Guardiola : «Je ne couche pas avec lui»

Aligné face le 7 août dernier face à West Ham, pour le compte de la première journée de Premier League, Erling Haaland s’est offert un doublé, synonyme de victoire pour les Cityzens.

Interrogé sur sa pépite, Pep Guardiola a avoué ne pas avoir toutes les réponses. Le tacticien espagnol est notamment étonné par les capacités d’intégration d’Erling Haaland et lou le comportement «calme» du joueur.

En conférence de presse, alors que Manchester City s’apprête à accueillir Bournemouth ce samedi, Guardiola a concédé qu’il ne savait pas si la sérénité affichée sur le terrain par le Norvégien était la même dans sa vie de tous les jours. «Je ne couche pas avec lui», a-t-il ainsi plaisanté. «Je n’habite pas chez lui, donc je ne sais pas comment il gère ça.»

Pour autant, l’ancien entraîneur du Barça et du Bayern Munich ne peut que constater l’efficacité et l’attitude du joueur lorsqu’il est sur un terrain. «Ce que j’ai vu lors des séances d’entraînement, c’est qu’il était calme après Liverpool et calme après West Ham.»

Et Guardiola de passer un coup de brosse à reluire supplémentaire. «C’est l’un des meilleurs attaquants, et si vous mettez les noms des plus grands attaquants de tous les temps à cet âge avec leur nombre de buts, c’est le plus grand.»