Pep Guardiola : «Il est difficile de gagner la Ligue des Champions parce que le Real Madrid…»

Sergio Ramos et Pilar Rubio forment l’un des couples les plus populaires du monde du football et du divertissement. Le moindre détail sur la vie privée du footballeur et du présentateur fait toujours sensation. Rubio est allé au programme «La Resistencia» et là, il a dû faire face à la question classique de David Broncano sur les relations sexuelles.

Loin d’être gênée, Pilar Rubio n’a pas hésité à se poser la question. «Nous le faisons tous les jours, enfin, sauf quand je suis ici à Madrid. Aujourd’hui, à cause de vous, nous ne le ferons pas. Le sexe, c’est la vie. À 21h30, j’ai tous mes enfants au lit et puis déjà …», a souligné l’épouse de Sergio Ramos.

Sergio Ramos ne croit pas que Mbappé veuille partir

L’Espagnol Sergio Ramos a assuré ce mardi qu’il ne croyait pas aux «rumeurs» selon lesquelles Kylian Mbappé aurait manifesté son envie de quitter le Paris Saint-Germain lors du prochain mercato d’hiver.

«La seule chose que je peux vous dire, c’est que je suis un ami très proche de Kylian et chaque jour je le vois très heureux. Il a renouvelé l’année dernière et je ne pense pas que les rumeurs soient vraies. Nous restons concentrés sur ce que nous faisons, nous ignorez les nouvelles qui circulent», a déclaré l’ex-Madridista à la télévision RMC Sport après le match nul du PSG (1-1) contre Benfica en phase de groupes de la Ligue des champions.

Divers médias soulignent que Mbappé a affiché son intention de partir en janvier, mécontent du club qui n’a pas tenu les promesses qu’ils lui avaient faites en fin de saison dernière pour le convaincre de renouveler pour deux ans plus un en option.